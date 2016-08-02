PETKİM'den 'operasyon' açıklaması

Petkim Petrokimya Holding AŞ (PETKİM) Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen inceleme sürecinde, yönetim olarak emniyet güçlerine her türlü yardımı gösterdiklerini belirtti.

Şirketin Aliağa yerleşkesindeki soruşturmaya yönelik haberlere ilişkin yazılı açıklama yapan Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, ekonomisine ve istikrarına güvenlerinin tam olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaşanan süreçte, Türkiye'nin özel ve kamu sektöründeki pek çok kurum ve kuruluşunda yürütülen inceleme süreci kapsamında gerçekleştirilen bu ziyarette, yönetim olarak emniyet güçlerine her türlü yardımı gösteriyoruz. Biz Petkim olarak bu memleket için çalışmaya devam edeceğiz ve hükümetimizle tam işbirliği içerisinde sürecin sonuçlandırılması için gereğini yapacağız."AA