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Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağcı gözaltına alındı

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Denizli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı makamında gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Denizli'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Pamukkale Üniversitesi'ne bu sabah operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 40'ı akademisyen 6'sı idari personel olmak üzere toplam 46 kişi gözaltına alındı. Pamukkale Üniversitesi'ne giden polisler, rektörlük makamında, genel sekterlikte ve çeşitli fakültelerde arama yaptı.

Polis bulduğu bilgi ve belgelere el koydu. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'da rektörlük makamında polisler tarafından gözaltına alındı. Rektör Bağcı, makamında yapılan aramadan sonra polisler tarafından PAÜ lojmanlarındaki evine götürüldü.Burada da arama yapan polisler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Rektör Bağcı'yı Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Pamukkale Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Kenan Çoyan'da gözaltına alındı.

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