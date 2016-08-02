Pamukale Üniversitesi’ne operasyon: 46 gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PAÜ Rektörlüğü ile çeşitli fakültelerde arama yapıldı.

Çok sayıda doküman, evrak ve bilgisayar kayıtlarına el konulan operasyonda PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Kenan Çoyan'ın da aralarında olduğu 46 akademik ve idari personel gözaltına alındı.

PAÜ'de, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından 23 öğretim üyesi ve 58 idari personel görevlerinden uzaklaştırılmıştı.AA