On Numara'da büyük ikramiye sahibini bulamadı

1 Ağustos tarihli On Numura çekilişinde büyük ikramiye kimseye çıkmadı ve On Numara çekilişinde 1. devir gerçekleşti! Önümüzdeki hafta On Numara çekilişi 253 bin TL’lik devir ile yapılacak. İşte haftanın On Numara sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve dağıtılan ikramiye miktarları 730. haftanın numaraları: 02, 03, 04, 05, 07, 14, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 48, 54, 56, 57, 59, 61, 67, 74

10 bilen kişi sayısı : 1. devir > Devir Miktarı: 253.020,63 TL

9 bilen kişi sayısı : 96 > Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.757,15 TL

8 bilen kişi sayısı : 1.472 > Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 114,65 TL

7 bilen kişi sayısı : 13.996 > Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,15 TL

6 bilen kişi sayısı : 84.685 > Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 139.865 > Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,10 TL