'O reklam' FETÖ'nün darbe girişimi dosyasına girdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına, darbe girişiminden 9 ay 10 gün önce yayınlanan Zaman gazetesinin reklamı delil olarak girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Sosyal medyada gündeme gelen, darbe girişiminden 9 ay 10 önce yayınlanan ve darbe mesajı verildiği iddia edilen Zaman gazetesinin reklamı ile ilgili savcılık harekete geçti.

Savcılık, söz konusu reklam filmini soruşturma dosyasına ekleyerek, kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadeye çağrılmasına rağmen gelmeyen Dumanlı hakkında ''Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs'' suçundan yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Ekrem Dumanlı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ''Selam Tevhid'de kumpas'' ile ''Tahşiye grubuna kumpas'' soruşturmaları kapsamında da yakalama kararları çıkarılmıştı.AA