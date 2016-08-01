Narkotik polislerini harekete geçiren anons

15 Temmuz gecesi Başsavcı Harun Kodalak ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'ın talimatıyla tüm birlikler görev başına çağrıldı. O sırada emniyetteki sayılı rütbelilerden biri de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Ateş idi. Ateş, telsizden ekiplere, "Herkes çelik yeleğini giyip uzun namlulu silahlarıyla nizamiyeye gelsin" anonsunu yaptı. Dakikalar içinde emniyetin ana nizamiyesine gelen ekiplere, "Bugün ölüm kalım savaşı vereceğiz. Bizimle olanlar kalsın. Olmayanlar çekip gitsin" dedi. Ardından da "Ailenizi arayıp helalleşin. Silahlarınıza sarılın, ölümüne direneceğiz" diye ekledi.

6 ŞEHİT VERDİLER

Sabah'ın haberine göre; Ateş'in kararlı duruşu üzerine tüm ekipler ailesini arayıp helallik istedi. Tanklar emniyete yaklaşmaya başladığında ise TOMA'lar kapılara ve giriş noktalarına konuşlandırıldı. Ayrıca emniyetin önündeki yol trafiğe kesildi. Kamyonlara "kontak kapat" talimatı verildi. Mevlana Bulvarı tankların geçişlerine kapatıldı. Karadan giremeyen FETÖ'cü hainler bu kez havadan saldırıya geçti. Emniyetin kritik birimleri olan Terör ve İstihbarat binalarına füze atıldı. Binaya su sağlayan ana şebeke hedef alındı. Helikopterler ise emniyetin çevresinde sürekli sorti yaparak, direnen polislerin üzerine mermi yağdırdı. Bu mücadele sırasında Emniyet Amiri Cüneyt Bursa, tanklarla itilen 2 TOMA'nın arasında kalarak feci bir şekilde can verdi. Yine aynı çatışmada kurşunlara hedef olan 2 polis memuru şehit düştü. 3 polisin ise patlatılan şebekenin sularının aniden yükselmesiyle boğularak şehit düştükleri anlaşıldı.