Namazdan çıkanları yaylım ateşine tuttular

FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi yaşananlar, Kuleli Askeri Lisesi'nde görev yapan askeri öğrenciler ve erlerin ifadelerine yansıdı.

Darbe girişiminde bulunan FETÖ teröristleri camilerden yükselen sala ve ezanların yanı sıra "Demokrasiye sahip çıkın" anonsunu duyunca çılgına döndü. FETÖ askerlerinin Kuleli Askeri Lisesi'nin hemen yanı başında bulunan Kaymak Mustafa Paşa Camisi'nde sabah namazı kılan 50-60 yaşındaki sivilleri hedef aldığı ortaya çıktı. Askeri öğrenci ve erler verdikleri ifadelerde Kuleli Askeri Lise Komutanı Kurmay Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın gözü dönmüş bir şekilde önüne geleni dövdüğüne ve ateş ettiğine dikkat çekti. Çıkrıkçı'nın askerlere de "Sıkın yoksa kafanıza sıkarım" dediği ifade edildi. Darbecilerin deşifre olan WhatsApp görüşmelerinde yer alan isimlerden Albay Muammer Aygar'ın ise harekâtın ciddi olduğunun anlaşılması için 4-5 sivilin öldürülmesi talimatı verdiği belirlendi. İşte dehşet gecesini gözler önüne seren ifadeler...

HEDEF ALIP ATEŞ AÇTILAR

Er Şafak Korkut: Olay günü nizamiyede topladılar bizi. Cami imamı Osman Keskin halkı sokağa çağırdı. Daha sonra hocayı camiden çıkardılar. Bizi Çengelköy'de beklettiler. Üsteğmen Mustafa Paycı ve bir yüzbaşı camiden çıkan 50-60 yaşlarında insanlara nişan alıp öldürmek amacıyla ateş etmeye başlamıştı.

Er Görkem İlhan: Camilerden "Demokrasiye sahip çıkın" anonsu geldi. Yüzbaşı Ferhat Bayar ve Astsubay Gökhan Ceren camiye saldırarak kapıları yumruklayarak insanları camiden çıkarttı. Yüzbaşı Bayar ve Yarbay Erdal Kılınç halka, "Hainler hepinizi öldüreceğim" diye bağırdı. İçerisinde yaralı olan bir araca 20 saniyesi olduğunu söyledikten sonra ateş açmaya başladılar. Er Recep Özbakır: Her öğrenci başına bir asker verildi. Beykoz'a doğru 35-40 kişi gittik. Yarbay Erdal Kılınç, 'Silahlarınızı halka sıkın yoksa ben sizin kafanıza sıkarım' dedi. Teslim olmak istedik ancak Albay Çıkrıkçı, izin vermedi.

'ÖNÜNÜZE GELENİ VURUN'

Er Şevket Şen: Okul komutanı kurmay Albay Mürsel Çıkrıkçı, 'Haydi aslanlarım göreyim sizi önünüze geleni vurun' dedi. Er Mustafa Güneri: Okul Komutanı Mürsel Çıkrıkçı dipçikle karşı çıkanlara vuruyordu. Bir vatandaşı karşı çıktığı için süpürge sapını kırarak dövdü. Uzman Çavuş Sadık Atıcı ve Uzman Onbaşı Abdullah Çoban, halka ateş etmemizi söyledi. (Sabah)