Muğla Valisi Amir Çiçek kaçak darbecilerin yakalandığı operasyonu anlattı

Muğla Valisi Amir Çiçek, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından, Marmaris'te konakladığı otele saldırı düzenleyenler arasında bulunan ve Muğla'nın Ula ilçesinde yakalanan 9 askerle ilgili, "Bunlar kıskaç arasına alındı. Arazide sıkıştırıldılar. Kaçacak yer bulamadılar. 9 tanesini elde ettik. İki tanesini arıyoruz." dedi.

Çiçek, Çetibeli Jandarma Karakolu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonun hala devam ettiğini belirtti. Dokuz askeri yakaladıklarını, ikisini aradıklarını ve bulacaklarını ifade eden Çiçek, firari askerleri hem havadan helikopterlerle, hem de karadan sıkıştırdıklarını söyledi.

Çiçek, aranan bir diğer kişinin, bu kaçan gruptan olmadığını belirterek, "İlk ifadelerden aldığımız bilgilere göre, bu grup 11 kişiydi. Bu 11 kişiden iki tanesini arıyoruz. Akşamdan beri yürüttüğümüz operasyonda, 11 ihanet çetesi vardı. Bunlardan 9 tanesini aldık. Şu anda gözetim altındalar. Bunlardan iki tanesini arıyoruz. Yakalananlar onların da orada olduğunu söylediler. İnşallah onları da alacağız. Diğeri de daha önce bu gruptan ayrılmış. Onunla ilgili de aramalar yapılıyor. Onu da bulacağız." diye konuştu.

Operasyonda grubun lideri Şükrü Seymen'in de yakalandığını kaydeden Vali Çiçek, yakalanan askerlerin üzerilerinde uzun menzilli silah bulunmadığını, sadece tabancalarının olduğunu söyledi.

"Arazide sıkıştırıldılar"

Çiçek, dün akşam 22.00'de ihbar geldiğini ve yarım saat içinde operasyon yapıldığını ifade ederek, "Bunlar kıskaç arasına alındı. Arazide sıkıştırıldılar. Kaçacak yer bulamadılar." diye konuştu.

Darbeci askerlerin kaçtıkları süre boyunca nasıl sakladıkları ve neler yedikleri ile ilgili soru üzerine Çiçek, Marmaris'in yoğun bitki örtüsüne sahip olduğunu, askerlerin bitkilerin arasında saklandıklarını belirtti.

Çiçek, ormanlık alana girildiğinde ne havadan ne de karadan ormanın görülebildiğini belirterek, "Bu fırsattan yararlanarak bu süre içerisinde bu bölgelerde saklandılar. Bu bölgedeki vatandaşlar hem ihbar, hem de güvenlik güçlerine destek yönünden takdire şayandır. Vatandaşlarımız hiçbir zaman bunlara destek olmadı. Hiçbir zaman bir katkıda bulunmadı. Bunlar yalnız başına kaldılar. Zaman zaman orman ve arazideki bitkileri yiyerek yaşamlarını bugüne kadar getirdiler. Vatandaştan bir destek olmadı." ifadelerini kullandı.

"Çatışma değildi"

Vali Çiçek, operasyon başında duyulan silah seslerinin bir çatışma olmadığını, havaya uyarı atışları olduğunu söyledi.

Darbeci askerlerin 15 Temmuz'dan bu yana kaçtıklarını ve saklandıklarını hatırlatan Çiçek, "Kendilerini güvenlik güçlerine teslim etmiyorlar. Etselerdi bu ikinci ya da üçüncü gün olurdu. Bunlar sonuna kadar teslim olmamak için uğraştılar fakat baktılar ki etrafları çevrili, kaçacak yerleri olmayınca da kaçamadılar ve yakalandılar." değerlendirmesinde bulundu.

Çiçek, grupta olmayan darbeci askerin Yunanistan'a kaçtığına dair kendilerinde bilgi olmadığını, ancak 16 Temmuz'dan bu yana sahilde gerekli önlemleri aldıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı otele saldırıda bulunan darbeci askerlerin toplam sayısının 37 olduğu açıklanmıştı. Saldırının ardından ormanlık alana kaçan askerlerden 25'i daha önceki operasyonlarla yakalanmıştı. Gözaltına alınan zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Kaynak: AA