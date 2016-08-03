MİT TIR'larını durduran eski polis şefine gözaltı
Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde MİT TIR'larının aranmasında yer alan ve daha sonra meslekten ihraç edilen Hatay Terörle Mücadele Şube Müdür eski Vekili Eyüp Karaçoban, Manisa'nın Soma İlçesi'nde akrabaları ziyareti sırasında gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam, Hatay'da MİT TIR'ları durduran ve daha sonra meslekten ihraç edilen Hatay Terörle Mücadele Şube eski Müdür Vekili Eyüp Karaçoban'ı Soma'da akraba ziyaretinde gözaltına aldı. Karaçoban, emniyetteki işlemlerinin ardından polis eşliğinde soruşturmanın yürütüldüğü Hatay'a gönderildi.
Darbe girişimi sonrası başlatılan operasyon kapsamında Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Murat Sözbir'in de gözaltına alındığı, Salihli'de ise gözaltına alınan 6 işadamının sevk edildiği adliyede tutuklandığı belirtildi. (DHA)