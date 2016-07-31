MİT TIR'ları operasyonunu yapan general de ihraç edildi!

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi. İhraç edilenler arasında Genelkurmay Karargâhı’nda, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda ve diğer birçok kritik birimlerde görev yapan subaylar var. Bu subaylar içinde en dikkat çeken isimlerden biri Jandarma Tuğgeneral Hamza Celepoğlu… Celepoğlu, Adana Bölge Jandarma Komutanı olduğu dönemde, MİT’in kontrolünde Suriye’ye sevkiyat yapan Tırlara ‘IŞİD’e silah götürüyorlar’ iddiasıyla Jandarma’nın yaptığı operasyonun emrini vermişti.

Celepoğlu, MİT kontrolündeki tırlara yapılan şaibeli operasyonlara dair soruşturmada tutuklandıktan sonra tahliye edilmiş ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanmıştı.

"BALYOZ KUMPASINI YAPANLARDAN"

Balyoz davasında yargılanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Jandarma Kurmay Albay Hanifi Yıldırım, "Balyoz darbe planı"nın delili sayılan verilerin Celepoğlu’nun görev yaptığı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı Aşırı Sağ Faaliyetler Şubesi ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi’nden temin edildiğini iddia etmişti.

"CEMAATİN POLİSLERİYLE TEMASTAYDI"

Albay Yıldırım, elindeki belge ve bulguların Hamza Celepoğlu’nun "TSK’ya kurulan Balyoz kumpasının" şüphelileri arasında olduğunu açıkça gösterdiğini belirterek şunları söylemişti: ‘Celepoğlu, paralel yapının elemanları olduğu yönünde hiçbir kuşku bulunmayan, haklarında çeşitli idari soruşturma açılan dönemin İstanbul TEM Şube Müdürü Yurt Atayün ve İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’le sık sık ve yalnız başına görüştü.’

Kaynak: Milliyet