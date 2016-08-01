Mevlüt Çavuşoğlu Riyad Hicab'ı kabul etti

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu (MYK) Genel Koordinatörü Riyad Hicab ve Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Enes Abde'yi kabul etti. Görüşmede, Suriye ihtilafına siyasi bir çözüm ve Halep'e yönelik saldırıların ele alındığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgide görüşmeye ilişkin, "Görüşmede, Suriye ihtilafına siyasi bir çözüm bulunması yönündeki çabalar ile Halep başta olmak üzere arazideki gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu görüşmede ayrıca, Suriye konusunda muhataplarıyla yaptığı temaslar hakkında Hicab ve Abde'ye bilgi vermiş, hava bombardımanları başta olmak üzere Halep'e yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiğini yinelemiş, Türkiye'nin Suriye halkına desteğinin süreceğini dile getirdi" ifadelerine yer verildi.