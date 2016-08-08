Memurların yıllık izin iptalleri hangi tarihte kaldırılıyor

Yıllık izin iptalleri ne zaman kaldırılıyor merak ediliyor? 18 Temmuz 2016 yıllık izin genelgesi kimleri kapsıyor? Hacca gidecek olanlar izin kullanabilecek mi? Tüm cevaplar haberimizde var. Başbakan Binali Yıldırım yıllık izin iptallerinin fazla süreceğini sanmadığını önümüzdeki birkaç hafta içerisinde hayatın normale döneceğini belirtti. Hac dönemine denk gelmesi nedeniyle o hacca gidecek olan memurların izin iptallerinden muaf tutulduğunun da altını çizdi.

MEMURLARIN YILLIK İZİN İPTALLERİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?

18 Temmuz'da yayımlanan 2016/16 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle tüm yıllık izinler ikinci bir emre kadar iptal edilmişti.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi'nde, "Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır. Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar, en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir." ifadesine yer verilmişti.