Meclis'i bombalayan darbeci pilot tutuklandı
FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında 91 asker daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında TBMM'yi bombaladığı öne sürülen Hava Pilot Kurmay Yarbay Hasan Hüsnü B. de bulunuyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 91 asker daha tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından terörle mücadele ekiplerince Ankara Adliyesine getirilen ve savcılık sorgusu tamamlanan, aralarında subayların da bulunduğu 138 askerden 133'ü tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edildi. 5 asker, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Askerlerden 91'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 39 asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 askerin ise işlemlerine yarın devam edileceği belirtildi.
Tutuklananlar arasında TBMM'yi bombaladığı ileri sürülen Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Hava Pilot Kurmay Yarbay Hasan Hüsnü B. de yer alıyor.
Serbest bırakılanların er ve askeri okul öğrencileri olduğu öğrenildi. (AA)