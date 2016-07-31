Marmaris'teki darbeci hainleri arama çalışmalarına Özel Kuvvetler Taburu katıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı düzenleyen darbeci askerlerin 16 noktada arandığı bildirildi.

Muğla Valiliği Kriz Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Akyaka ve Ula bölgesinde 16 noktada, Jandarma Komando Birlikleri, Özel Kuvvetler Taburu, Polis Harekat Birimleri, bu birliklere destek veren iz takip köpekleri, insanlı keşif uçağı, keşif helikopterleri, Deniz Kuvvetlerine bağlı keşif uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar ile faaliyetlerin sürdürüldüğü, her türlü ihbar ve ihtimallerin değerlendirildiği kaydedildi.

Asayiş devriyelerinin, mahalle içerisinde yoğun devriye faaliyetleri sürdürdüklerinin belirtildiği açıklamada, Akyaka Mahallesi'nden civar bölgelere çıkan ana ve tali yollarda da aramaların kesintisiz olarak sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, mülki idare amirleri ile koordineli olarak yürütülen faaliyetlerin, bölgede bulunan tatilciler ile bölge sakinlerinin huzurunu bozmayacak ve onları tedirgin etmeyecek şekilde icra edildiği vurgulandı.