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Manisa'da polise bıçaklı saldırı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir polis memuru, bıçaklı saldırıya uğradı. Zanlı, polislerce yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Masasında görevli polis memuru A.B. (48), İbrahim Gökçen Bulvarı üzerinde bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Polis memurunu sol bacağından bıçakladıktan sonra kaçan K.A, olay yerine sevk edilen ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Ambulansla Manisa Devlet Hastanesine kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin Emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.AA

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