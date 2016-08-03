Linç edildiği öne sürülen eri darbeci binbaşı vurmuş

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup askerlerin 15 Temmuz'da yeltendiği darbe sırasında daha sonra adı Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde öldürülen er Kurtuluş Kaya'nın halka ateş etmediği için komutanı tarafından vurulduğu ortaya çıktı. İstanbul'daki Kuleli Askeri Lisesi Lojistik Destek Komutanlığı emrinde kantinci olarak vatani görevini yapan Kaya'nın nasıl katledildiğiyle ilgili detayları aynı komutanlıkta askerlik yapan koğuş arkadaşları anlattı.

"AHMET BİNBAŞI YAPTI"

Er İsmail Yurdakul ifadesinde "Önce tatbikat alarmı verdiler. Akşam 8-9 sıralarında Boğaz Köprüsü'ne götürüp yolu kestirdiler. Koğuş arkadaşım Kurtuluş Kaya gözünden vurularak yere düştü. Binbaşı Ahmet Taştan halka sıkıyordu. Fakat biz de kaçmayı denesek bizi de vuracaktı. Bunu Binbaşı Ahmet Taştan'ın yaptığını düşünüyorum. Gözlerini kan bürümüştü. İnsan evladı değiller. Ben korkudan silahımı alarak geri çekildim" dedi.

Er Mehmet Emre ise aynı şekilde kışladan çıkarıldıklarını anlattı. Beylerbeyi Sarayı önünde trafiği kestiklerini söyleyen Emre, Binbaşı Ahmet Taştan'ın polisle tartışıp havaya ateş açtığını söyledi. Sonrasında Boğaz Köprüsü'nde durup yolu kestiklerini söyleyen Emre, "Motosikletli bir kişi askerleri geçmeye çalıştı. Binbaşı Ahmet Taştan taradı. Yine Binbaşı Taştan ateş etmemizi etmezsek bizi vuracağını söyledi. Arkadaşımız Kurtuluş'u emre uymadığı için komutanın vurduğunu duyduk. Sabah silahlarımızı bırakıp teslim olduk" ifadelerini kullandı.

RÜTBELERİNİ SÖKTÜLER

Er Adem Buruk da şu ifadeyi verdi: (Beylerbeyi Sarayı önünde) Yarbay Turgay Ödemiş, Binbaşı Ahmet Taştan birlikte ölümüne halka ateş ediyorlardı. Gece saat 1 buçuk 2 sularında arkadaşımız Kurtuluş gözünden vurularak düştü. Polis ise bizi vurmaya çalışsa vururdu ama polis ateş açmıyordu. Komutan hiç gelip ne oldu diye bakmadı bile. Biz geri çekildik, rütbeliler ise arkaya geçip rütbelerini söküyordu."

'BU CİNAYETİN PEŞİNİ BIRAKMAM'

Oğlunun asker arkadaşlarının sosyal medyada da benzer ifadeler yazdığını söyleyen Çankırı'nın Germece köyünde yaşayan baba Satılmış Kaya, "Onu tatbikat var diyerek alıp götüren komutanların hepsinden davacı olacağım. Ve bu işin peşini sonuna kadar bırakmayacağım" dedi. (sabah)