Konya'da 48'i rütbeli 63 polis gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda Konya Emniyet Müdürlüğünde FETÖ ile bağlantıları olduğu ileri sürülen, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 188 polis görevden uzaklaştırıldı.

Açığa alınanlardan, haklarında soruşturma başlatılan 48'i rütbeli 63 emniyet mensubu, belirlenen 77 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 14 polisin arandığı öğrenildi.AA