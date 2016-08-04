İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Güncel
  3. Konya'da 48'i rütbeli 63 polis gözaltına alındı

Konya'da 48'i rütbeli 63 polis gözaltına alındı

Konya%E2%80%99da+48%E2%80%99i+r%C3%BCtbeli+63+polis+g%C3%B6zalt%C4%B1na+al%C4%B1nd%C4%B1

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 48'i rütbeli 63 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda Konya Emniyet  Müdürlüğünde FETÖ ile bağlantıları olduğu ileri sürülen, aralarında rütbelilerin  de bulunduğu 188 polis görevden uzaklaştırıldı.

Açığa alınanlardan, haklarında soruşturma başlatılan 48'i rütbeli 63  emniyet mensubu, belirlenen 77 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına  alındı.

Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden  geçirildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 14 polisin arandığı öğrenildi.AA

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde perondan çıkış yapmaya çalışan otobüs aradan geçmeye yaşlı adama çarpt

Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki:'Oh olsun, ölsen sevineceğim'

Yağmur yağınca burada yakalandılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bu konuda duyarsız kaldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişe çalışmaları havadan görüntülendi

En Çok Okunanlar