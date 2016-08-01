Komutanlıklarda FETÖ dokümanları ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığında 4 gün önce gerçekleştirilen eş zamanlı aramaların ayrıntıları ortaya çıktı.

Tamamı rütbeli 63 askerin gözaltına alındığı komutanlıklarda yapılan aramalarda, örgüt üyelerinin şifre olarak kullandığı 13 adet 1 dolarlık, bir adet de 10 dolarlık banknotlarla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüte ait çok sayıda kitap ile dergi ele geçirildiği bildirildi.

Sorgusu tamamlanan bazı askerlerin ifadeleri

Sorgusu tamamlanan askerler, ifadelerinde, komutanlardan bazılarının "Tankları hareket ettirmeyin" emrine rağmen, silah deposu sorumlusu Astsubay Halil H'nin 6 tanka uçaksavar yerleştirdiği ve tanklara mermi yüklediğini ileri sürdü.

Askerler ayrıca darbe girişimi için 5 tankın namlusunun savaşa hazır hale getirildiği ve kışlanın önüne kurulan barikatı kaldırmak için bazı iş makinelerinin hazırlandığını belirtti.

Bir uzman çavuş da ifadesinde, "Ben halka ve polise ateş etmem" diye tepki göstermesinin ardından, darbeci Yüzbaşı Veysel Özdelici'nin emriyle gözaltına alındığını savundu. Kaynak: AA