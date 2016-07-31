Köln'deki mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu

15 Temmuz darbe gişimi Avrupa'da yaşayan Türkler tarafından protesto edildi.



“Darbeye Karşı Demokrasi Platformu”, Almanya’nın Köln kentine bağlı Deutzer Werft'te miting düzenlendi.

Yağmura rağmen mitinge Almanya'nın diğer kentleri ile Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yoğun katılım oldu.

Miting, Alman ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Mitingde ilk olarak darbe girişimi sırasında şehit olanların isimleri tek tek okundu. Mitinge katılanlar isimler okunurken "burada" diye bağırdı.

Mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atılırken, zaman zaman da tekbir getirildi.

VİDEO KONFERANS ENGELLENİNCE YAZILI MESAJ KÜRSÜDEN OKUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinge video konferans yoluyla katılımı ise Alman yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle alman anayasa mahkemesi kararıyla engellendi.

"EN HAİN, EN ALÇAK, EN ONURSUZ"

Bunun üzerine Erdoğan'ın yazılı mesajı katılımcılara kürsüden okundu. Mesajında, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi en hain, en alçak, en onursuz darbe girişimlerinden birine, bir terör saldırısına, bir işgal teşebbüsüne maruz kaldığını belirten Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bir grup asker, kendi milletine, kendi devletine, kendi meşru kurumlarına ve demokrasimize karşı silahlı bir darbe girişimi başlatmıştır" dedi.

Erdoğan'ın mesajı şöyle devam etti:



"Darbe teşebbüsünde bulunanlar, devletin kendilerine emanet ettikleri savaş uçaklarıyla, helikopterlerle, tanklarla, silahlarla bu milleti teslim alabileceklerini sandılar. Milletimiz darbecilerin niyetini ve kim olduklarını anlar anlamaz, çağrımız üzerine sokaklara dökülerek, canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır.



"TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK ŞEKİLDE"

Darbecilerin silahlarının karşısına korkusuzca dikilen milletimiz bu kararlı ve fedakar tavrıyla oynanmak istenen oyunu bozmuştur. Türkiye, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece, tarihinin başlangıcı itibariyle en karanlık, ama hamdolsun bitişi itibariyle en şanlı günlerinden birini yaşamıştır. O gece milletimiz köken, bölge mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden insanıyla milli iradeye ve demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya örnek olacak şekilde göstermiştir.



"15 TEMMUZ GECESİ MEYDANLARDA; AK PARTİLİSİ, CHP'LİSİ, MHP'LİSİ YOKTU"

15 Temmuz gecesi meydanlarda AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, şu ya da bu partili yoktu. Sünnisi, Alevisi, Caferisi, milliyetçisi, muhafazakarı, sosyal demokratı yoktu. O gece sokaklarda ve meydanlarda farklı düşünceler, farklı hesaplar değil, sadece ve sadece özgürlük ve demokrasi sevdalısı bir millet vardı. Demokrasisine, hukuk devletine, temel ve hak özgürlüklerine, iradesine, geleceğine sahip çıkan milletle iftihar ediyorum. Şundan emin olunuz; bugün Türkiye, 15 Temmuz sabahı olduğundan çok daha güçlüdür; 2023 hedeflerine ulaşmaya çok daha yakındır. Bugünkü Türkiye, dünyanın her köşesindeki kardeşlerine, dostlarına, mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkma konusunda dünden daha kararlı, daha azimlidir.



Ülkemizdeki darbe teşebbüsünün duyulduğu andan itibaren her yerde olduğu gibi Almanya'daki vatandaşlarımızın da kalpleri ve dualarının bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Almanya'da yaşadıkları şehirlerde, sokaklara dökülen, sabaha kadar ülkelerine destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Rahmetli Neşet Ertaş'ın dediği gibi; Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez, gönülden gönüle giden yar oy... Milletimle şu anda Köln'de Demokrasiye Saygı Mitingi'nde bir araya gelen kardeşlerimle aramızdaki gönül bağını, kalpten kalbe giden yolu kesmeye kimsenin gücü yetmez. İstiklal Marşı şairimizin dediği gibi, milletimizin, tüten

Yaklaşık 100 derneğin destek verdiği mitingde Türk bayraklarının yanı sıra Almanya bayrakları da göze çarpıyor.

ÇOK SAYIDA GÖSTERİ VAR



Öte yandan, “Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi” çeşitli siyasi grupların düzenlediği karşı mitinglerle protesto ediliyor.



Bu gruplar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve cami karşıtı gösteriler düzenliyor.



Bu arada, kentte toplanan solcu gruplar ise aşırı sağcılara tepki gösteriyor.

BAKAN KILIÇ: KARARIN DEMOKRASİ İLE ALAKASI YOK



NTV canlı yayınına bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, mitingde yaşananları anlattı.



Alman mahkemesinin kararını eleştiren Kılıç, “Bu karar kabul edilebilir değil. Demokrasi ile alakası yok” dedi.



Bakan Kılıç, şu ifadeleri kullandı: “Farklı siyasi düşüncelere sahip vatandaşlarımız ve Alman vatandaşları çok büyük bir demokrasi dersi veriyorlar.



İnşallah burdaki birliktelik bundan sonraki çalışmalarımız ve Almanyada yaşayan vatandaşlarımız için örnek olacak.”



TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN İADESİ



Kararın kısa sürede alındığına dikkat çeken Akif Çağatay Kılıç, aynı tutumun başta FETÖ olmak üzere terör örgütü üyelerinin iadesinde de gösterilmesini istedi.

2 BİN 700 POLİS GÖREV YAPIYOR

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mitingde 2 bin 700 polis görev yapıyor.



Mitinge Türkiye'den Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da katılıyor.

Darbe girişiminde şehit olanların yanı sıra Paris ve Münih'teki saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak.

Mitingde ayrıca Münih ve Ansbach saldırılarında hayatını kaybedenler de anılacak.

ERDOĞAN'IN VİDEO KONFERANSINA ENGEL TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle bağlanıp kurulacak dev ekrandan halka hitap etmesine müdahale geldi.

Köln polisinin güvenlik gerekçesiyle buna izin vermemesi üzerine, platform önce yerel mahkemeye, ret cevabı alınca da bir üst mahkemeye başvurdu.

Üst mahkeme de, polis lehine karar verince, karar gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

Almanya Anayasa Mahkemesi de Köln polisini haklı bularak, daha önce verilen mahkeme kararlarını onadı.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sırakaya, yaptığı açıklamada, "Hukuk açısından bu kararın kabul edilebilir bir tarafı yok. Siyasi bir karar olduğu çok net. Demokrasilerde insanların fikirlerini ve düşüncelerini iletmemeleri veya buna imkan sağlanmaması manidar bir tutum" şeklinde konuştu.

Sırakaya, "Bizler bu karara katılmasak da, mahkemenin kararına göre hareket edeceğiz" dedi.

KALIN: BU KARAR KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "bu kararın kabul edilemez" olduğunu söyledi.



Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ’nün darbe girişimini büyük bir kahramanlık hikayesi yazarak boşa çıkartan milletimizin Cumhurbaşkanı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının Alman yerel makamları ve Anayasa Mahkemesi tarafından engellenmesinin gerçek sebebini merak ediyor, Alman makamlarının tatmin edici bir izahta bulunacağını umut ediyoruz.

Mitingin hazırlık süreci boyunca güvenlik gerekçesiyle çıkartılan zorluklar, Alman Anayasa Mahkemesinin engelleme kararını onamasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. 15 Temmuz darbe girişimine karşı demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünü savunan bir mitingin takdir ve teşvik edilmesi gerekirken fiilen ve hukuken engellenmeye çalışılması, demokrasi, ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü ilkelerine aykırıdır."

BAKAN ÇELİK: KARAR UTANÇ VERİCİ



Sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan açıklama yapan Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Alman Anayasa Mahkemesinin darbe karşıtı gösteriyle ilgili verdiği kararın ifade özgürlüğü ve demokrasiye açıkça aykırı olduğunu söyledi.



AB Bakanı Çelik "Avrupa Birliği'nin darbe tehditiyle karşılaşmış aday bir ülkeye yönelik tavrı demokrasi ve dayanışma açısından utanç vericidir" ifadelerini kullandı.



Çelik "Türkiye'ye demokrasi ve değerler konusunda öğüt verenler, şimdi ortak değerleri korumak için Avrupa Birliği’nin tavrını gözden geçirmelidir" dedi.