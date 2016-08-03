Kışlaları dolaşan beyaz elbiseli kişi aranıyor

Darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan bazı askerlerin ifadeleri kafaları karıştırdı. Askerler bulundukları birlikteki içtima alanlarına darbe girişimi öncesi helikopter indiğini, helikopterden de beyaz elbiseli bir kişinin inerek bölükte bulunan komutanlarıyla görüştüklerini söylediler. Bu görüşmenin ardından ise İstanbul’un çeşitli yerlerine gönderildiklerini anlattılar.

‘Erdoğan tutuklandı’

Gözaltında bulunan Emre A. ifadesinde, “1. taburda askerlik görevimi yapmaktayım. Araçlara bindirildikten sonra bölük komutanımız, ‘Terörist lideri Recep Tayyip Erdoğan tutuklandı. Araçtan inmek isteyenlere kurşun en yakınlarından gelir. Jandarma ve polis kılıklı teröristler olabilir. Görevlendirildiğiniz yerlerde bunlarla birlikte gerekirse sivil vatandaşları da vurun’ diye emir verdi. Bu arada içtima alanına helikopter indi. Beyaz elbiseli bir şahıs inerek bölük komutanı ile görüştü. Daha sonra görev yerlerimize gittik” dedi.

‘Araçtan inen kurşunu yer’

8 yıldır Hava Harp Okulu öğrencisi olduğunu söyleyen Zafer A. da, “Bizi otobüslere bindirdiler. Başımızdaki komutan, ‘Terörist Recep Tayyip Erdoğan yakalandı. Araçtan inen olursa başına kurşunu yer’ diyerek bizleri Sabiha Gökçen Havalimanı’na gönderdi. Burada vatandaşların ‘asker sen öldün’ şeklindeki tepkileriyle karşılaştık. Ne olduğunu bilmediğimiz için yaya olarak kaçmak zorunda kaldık” dedi.

‘Topkule’de işgal var gidiyoruz’

66. Mekanize Birliği’nde asker olduğunu söyleyen Oğuzhan Y. de olay günü atış talimi yaptıklarını belirterek, “Akşam saatlerinde birlikteki garajda içtima olduğunu ve toplanmamızı söylediler. Bölük komutanı üsteğmen Hakan Aydemir ‘Topkule’de işgal var. Atatürk Havalimanı’nda işgal var oraya gidiyoruz’ dedi. İstediğimiz kadar mühimmat yanımıza alabileceğimizi söylediler. Halk direnişi ile karşılaştık. Neler olduğundan haberimiz yoktu. Ağabeyimi aradım o da darbe girişimi olduğunu söyleyerek, “Mühimmat verildiyse şarjörü takma’ diyerek beni uyardı. Durumu arkadaşlarıma anlatarak halkın üzerine ateş etmeden sevgi gösterileriyle polise teslim edildik” dedi.

VATAN GAZETESİ