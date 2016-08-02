Kenan Sofuoğlu hızıyla hayranını bayılttı!

Sosyal medya hesabından "Arkamda bir tur atmak ister misin? demiştim binlerce yorum ve mesaj geldi arkama tur atmak isteyenlerden, işte sonuç" diyerek görüntüleri paylaşan Sofuoğlu'nun takipçisi o sırada yerde ve kendinden geçmişti.

Dünya şampiyonu motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu hayranını bayılttı. Sofuoğlu'yla birlikte motosiklete binen adam, fazla dayanamadı ve kendinden geçti.