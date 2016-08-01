Katil Adli Tıpçı’lara gözaltı

ERCAN ÖZTÜRK

Prof. Dr. Fatih Hilmiooğlu, Tuğgeneral Levent Ersöz ve cezaevinde ölen Kuddusi Okkır gibi cezaevi nde hasta olan tutuklulara “Sağlam” raporu veren isimler gözaltına alındı.

Kritik noktada kadrolaşıldı

Kumpas davalarındaki dijital verilerin incelendiği Fizik İhtisas Dairesi’nde ve 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın cesedini inceleyerek rapor hazırlayan bazı uzmanlarda gözaltında. Adli Tıp 2’nci İhtisas Kurulu kumpas sanıklarıyla ilgili verdiği görüşler bir hayli tartışmalara yol açmıştı. Burada görev yapanların çoğu değiştirilerek FETÖ'nün elemanları dolduruldu.

Kalleş cuntaya bir şehit daha

FETÖ darbe girişimi sırasında savaş uçakları ile bombalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı binasında ağır yaralanan 48 yaşındaki Başkomiser Bülent Yurtseven, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Yurtseven'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.