İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Güncel
  3. Kaş'ta FETÖ operasyonu: 6 iş adamı tutuklandı

Kaş'ta FETÖ operasyonu: 6 iş adamı tutuklandı

Ka%C5%9F%E2%80%99ta+FET%C3%96+operasyonu:+6+i%C5%9F+adam%C4%B1+tutukland%C4%B1

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 iş adamı tutuklandı.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer'in oğlu Ahmet  Kocaer ve yeğeni Fatih Kocaer'in aralarında bulunduğu 6 iş adamı, darbe girişimi  sonrası başlatılan soruşturma doğrultusunda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli,  çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Belediye Başkanı Kocaer, gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ  üyelerine yönelik operasyonlar kapsamında oğlu ve yeğeninin gözaltına alınması  üzerine kendisini de zan altında bırakabilecek manipülatif haber ve yorumlar  yapıldığını söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını, geçmişte ya da bugün bu terör örgütünde yer  almadığını belirten Kocaer, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki siyasi kimliğim nedeniyle bir yıpratma amacı taşıyan  böyle provokatif karalama kampanyaları sık sık yaşanmaktadır. Adaletin vereceği  karar esastır. Oğlum dahi olsa, suçlu olan suçunun cezasını çekecektir. Bu  vesileyle ülkemizin geleceğine, halkımıza, demokrasimize, meclisimize ve  Cumhurbaşkanımıza yapılan hain 15 Temmuz saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize  Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." (AA)

Akarsu yatağında bir adamın suda ilerlediğinin gören fil yardım için kolların sıvadı

Akıntıya Kapılan Adamı Kurtaran Fil

İlker Aycı: Referandum sonrası take off'a hazırlanıyoruz

Kıdem tazminatı fonu çalışmaları haftaya başlıyor

Komando asteğmen adaylarının eğitimi nefes kesti

En Çok Okunanlar