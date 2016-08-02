Kaş'ta FETÖ operasyonu: 6 iş adamı tutuklandı

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer'in oğlu Ahmet Kocaer ve yeğeni Fatih Kocaer'in aralarında bulunduğu 6 iş adamı, darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma doğrultusunda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Belediye Başkanı Kocaer, gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ üyelerine yönelik operasyonlar kapsamında oğlu ve yeğeninin gözaltına alınması üzerine kendisini de zan altında bırakabilecek manipülatif haber ve yorumlar yapıldığını söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını, geçmişte ya da bugün bu terör örgütünde yer almadığını belirten Kocaer, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki siyasi kimliğim nedeniyle bir yıpratma amacı taşıyan böyle provokatif karalama kampanyaları sık sık yaşanmaktadır. Adaletin vereceği karar esastır. Oğlum dahi olsa, suçlu olan suçunun cezasını çekecektir. Bu vesileyle ülkemizin geleceğine, halkımıza, demokrasimize, meclisimize ve Cumhurbaşkanımıza yapılan hain 15 Temmuz saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." (AA)