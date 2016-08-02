Kan+donduran+ifade:+Bir+mermi,+bir+insan

15 Temmuz Cemaat darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olan Er Sertan Babacan, tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nde ifade verdi. Cezaevi içindeki duruşma salonunda ifade verme işlemine 25 savcı katılırken, İstanbul Metris Kışlası'nda askerlik yapan Babacan'ın ifadeleri kanı dondurdu. Darbe günü sabah saatlerinden itibaren tatbikat yaptıklarını anlatan Er Babacan, saat 21.30'da jeplere binip yola çıktıklarını söyledi. "Jeepteki Albay, Akademiden geldikleri söyledi. Sinirliydi. Hızlı gitmemi söyleyerek dizlerime vurdu 'Hayatında ilk defa böyle büyük bir sorumlulukla araç kullanıyorsun' dedi" diyen Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geldiklerini söyledi. Bir süre sonra vatandaşların protesto için Belediye önüne geldiklerini söyleyen Er Babacan, havaya ateş etmelerinin vatandaşları durduramadığını anlattı. Er Babacan devamında olanları şöyle aktardı: "Bu defa komutanlar halka ateş açtı. Elinde G-3 silahı vardı. Yüzbaşı bize de havaya ateş açmamızı söyledi. Benim ateş etmediğimi görünce, silahı kafama dayayarak, 'Ateş etmezzsen senin kafana sıkarım' dedi. Bunun üzerine havaya ateş açtım' dedi"

"BİR MERMİ BİR İNSAN"

Vatandaşlara ateş açılana kadar halen olayı tatbikat sandığını söyleyen Sertan Babacan, "Komutanım benim silah kullanmadığımı gördüğü anda 'Halka doğru ateş açmamı söyledi. Tüm askerlere hitaben 'Bir mermi bir insan' şeklinde ifade kullandı" dedi. Camilerden sela verildikten sonra başlarındaki Yüzbaşının "Bu hoca da çok olmaya başladı. Bunu da indirmek lazım" dediğini aktaran Er Babacan ifadesini şöyle sonlandırdı: "Ben devlete hizmet amacıyla geldim. Şu an cezaevinde yatıyorum. Olaylardan acayip şekilde utanıyorum. Serbest bırakılmamı istiyorum. Aileme kavuşmak istiyorum"

15 Temmuz gecesi belediye önünde birçok vatandaş hayatını kaybederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ölenlerden 17'sinin kendi çalışanları olduğunu söylemişti.