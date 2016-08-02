Kadın pilot Kumaş hain subayları kaçırmış

1 tanesi gözaltına alındı

Kerime Kumaş’ın kullandığı helikoptere binen sivil kıyafetli kişilerin de, darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle kaçmaya çalışan darbeci komutanlar olduğu belirlendi. Terör polisi, 4 kişiden 1’ini gözaltına aldı. Diğer 3 zanlı darbeci askerinde yakalanması için çalışmalar devam ediyor.