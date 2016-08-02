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Kadın pilot Kumaş hain subayları kaçırmış

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın savaş pilotu Kerime Kumaş’ın darbe gecesi Nakkaştepe’de Boğaziçi Köprüsü bağlantısına da inerek sivil giyimli 4 kişiyi aldıktan sonra havalandığını belirledi.

1 tanesi gözaltına alındı

Kerime Kumaş’ın kullandığı helikoptere binen sivil kıyafetli kişilerin de, darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle kaçmaya çalışan darbeci komutanlar olduğu belirlendi. Terör polisi, 4 kişiden 1’ini gözaltına aldı. Diğer 3 zanlı darbeci askerinde yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

 

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