İzmir'de 1000 kişi gözaltına alındı



15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan operasyonlar, gözaltılar ve tutuklamalar konusunda bilgi veren İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, gözaltına alınanlardan 233 kişinin tutuklandığını söyledi. Uzunkaya, tutuklamaların 84’ünün ilçelerde, 149’unun da il merkezinde olduğunu, halen 385 kişinin de gözaltında bulunduğunu belirtti.

İzmir Emniyet Müdürü Uzunkaya, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik mücadelenin süreceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin parçalanması projesini atlattık. Ama bu bizim rehavete düşmemize yol açmamalı. Dünden çok daha da duyarlı, gelecekte de çok dikkatli olmamız lazım. Bu atmosferin beraberinde getirdiği birleşme, kazanımlarımızı koruma anlamında gösterilen bu özveri, fedakarlık aynı duyarlılıkla sürdürülmesi halinde inanıyorum ki ülke olarak 15 Temmuz’dan çok daha ilerilerde olacağız."