İZİAD Başkanı Resul Seçilmiş gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan soruşturma kapsamında İzmir İş Adamları Derneği (İZİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Resul Seçilmiş gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından İzmir'de başlattığı operasyon kapsamında İzmir İş Adamları Derneği (İZİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Resul Seçilmiş'i Karşıyaka'daki evinde gözaltına alındı.
Seçilmiş'in, iş adamlarını ABD'ye götürerek terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile görüştürdüğü ve örgüt adına bağış topladığı iddia edildi. Kaynak: DHA