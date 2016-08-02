İtalya Başbakanı'ndan Erdoğan'a küstah cevap!

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, oğlu Bilal Erdoğan’a açılan “kara para aklama” soruşturmasına ilişkin açıklamasına cevap verdi.

Matteo Renzi, Twitter ve Facebook hesaplarından birer ileti paylaşarak karşılık verdi.

Ülkesinde cirit atan mafyalar karşısında çaresiz kalan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret edenler hakkında hiç bir işlem yapmayan ve terör örgütü PKK'nın her türlü eylemine izin veren İtalyan yargısını paklamaya çalışan Başbakan Matteo Renzi, küstah açıklamalarda bulundu.

SKANDALLA ÖVÜNDÜ

Matteo Renzi, “İtalya’da, yasalara göre hareket eden bağımsız ve özerk bir yargı vardır ve her türlü hukuksuzluğa karşı mücadele eder. Hakimler, İtalyan Anayasası’na göre hareket eder, Türk Cumhurbaşkanı’na göre değil” ifadelerini kullandı.

Renzi, “Biz bu sisteme, ‘hukukun üstünlüğü’ diyoruz ve bundan dolayı gururluyuz” diye devam etti.

Erdoğan ne demişti;

“BELKİ DE OĞLUMU TUTUKLAYACAKLAR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rainews24’e verdiği demeçte, Bolonya Cumhuriyet Savcılığı’nın oğlu Bilal Erdoğan hakkında başlattığı soruşturmaya ilişkin şunları kaydetmişti:

“Ben size enteresan bir örnek vereyim; şu anda İtalyan yargısı benim oğlumla (Bilal Erdoğan) ilgili İtalya’yla yakından uzaktan hiçbir yer yok, İtalya’ya şu anda girmiş olsa veya girecek olsa benim oğlumu belki de tutuklayacaklar. ‘Nedir, söyleyin bakalım’ dendiğinde söyleyebildikleri hiçbir şey yok. Bolonya’da doktorasıyla alakalı mezuniyetini verecek, benim oğlumla ilgili işte aynı bu yapı orada böyle bir dava açma yoluna gidiyor. PKK Bolonya’da oturduğu yerlerde beni diktatör olarak ilan ediyor, İtalyan yönetimi nerede, niye bunlara müdahale etmiyor? Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına kalkıp orada diktatör diyenleri niye sahipleniyor? Ve benim oğluma nasıl oluyor da böyle bir yolla, böyle bir güya hukuk, kusura bakmasınlar, İtalyan hukukunun kendini bir defa çek etmesi lazım, böyle bir anlayış olamaz. Bu, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkileri bile sıkıntıya sokar.”

“İTALYA KENDİ MAFYASIYLA UĞRAŞSIN”

Oğlunun parlak bir insan olduğunu ve kara para aklayıcısı olarak gösterilemeyeceğini de dile getiren Erdoğan, “Benim oğlumla uğraşmayı bıraksın da İtalyan kendi mafyasıyla uğraşsın” dedi.

Firari işadamı Hakan Uzan’ın şikayeti üzerine Bolonya Savcılığı, Bilal Erdoğan hakkında Şubat ayında “kara para aklama” şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.