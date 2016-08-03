İşte FETÖ'nün sözde ABD imamı

FETÖ'nün elebaşısı Fetullah Gülen'den sonra, örgütün en etkili isminin İsmail Büyükçelebi olduğu söyleniyor.

Finans kaynakları ve eğitim kurumları ile ilgili tüm kararlarda söz sahibi olan Büyükçelebi'nin, Gülen'den sonra örgütün başına geçebileceği belirtiliyor. FETÖ yapılanmasında 12 imamdan biri olan Büyükçelebi'nin siyasiler ile Gülen arasında aracılık yaptığı ve uzun süredir ABD'de bulunduğu biliniyor.

ABD'de açtıkları vakıf ve kurumlarla ülkedeki akademisyenler, gazeteciler, bürokratlar, siyaset çevreleri ve iş adamlarıyla irtibat halinde olan terör örgütü, ihtiyaç duyduğu anlarda bu ilişkilerini devreye sokarak bilgi, haber ve reklam ile parasal kaynak ve hukuki imtiyaz elde edebiliyor.

KAYNAK:SABAH