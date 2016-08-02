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İşte FETÖ'cü teröristlerin üzerindeki '1 doların' sırrı

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FETÖ’cülerin üzerinden 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkmaya başlayan ‘1 dolar’ların sırrı çözüldü.

Habertürk Gazetesi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, 1 dolarlık banknotların FETÖ/PDY terör örgütü elebaşısı gıyabi tutuklu Fethullah Gülen tarafından okunup üflendiği, harf grubunun da görevlendirmeyi sembolize ettiği öğrenildi. F serisinin, Fethullah Gülen’e yakın olan kişilerde olduğu bildirildi.

Emniyetin yaptığı operasyonların ardından gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadelere göre, 1 dolarların üzerinde bulunan seri numarasının ise ‘kimlik numarası” yerine geçtiği ve kayıtlarının da Gülen’in yaşadığı Pennsylvania’da tutulduğu öğrenildi.

FETÖ/ PDY’cilerin üzerinde ya da evlerinde bulunan 1 doların seri numarası girildiğinde o kişinin adına, soyadına ve nüfus bilgilerine ulaşıldığı kaydedildi.

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