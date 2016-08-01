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İstanbul'da terör örgütü operasyonu

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Sultangazi'de terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Sultangazi'de tespit edilen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Zırhlı polis araçlarının da katıldığı operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alınırken şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde aramalar yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Kaynak: AA

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