İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak ve yağışsız günler geçiren İstanbul için sağanak uyarısında bulundu. Yarın 32 dereceyi ulan sıcaklığı, perşembe günü 31'e düşmesi ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cuma ve hafta sonu ise sıcaklık 32 derece olacak. Ayrıca, cuma ve cumartesi günleri havanın bulutlu olacağı ifade ediliyor. AA