İsrail yazardan FETÖ itirafı

İsrailli yazar Alon Goshen- Gottstein, FETÖ liderinin yıllardır İsrail'in varlığına karşı ilkeli bir duruş sergilediğini söyledi. Fethullah Gülen adlı teröristbaşına destek olan Gottstein'in açıklamaları, Fethullahçı Terör Örgütü'nün maşa olarak kullanıldığını da gözler önüne seriyor.

GÜLEN'E BİR ŞEY OLMASI HALİNDE...



İsrail-Türkiye ilişkilerinde dönüm noktasının Mavi Marmara saldırısının olduğunu vurgulayan Goshen-Gottstein, Timesofisrael'de yayınlanan yazısında teröristbaşı Gülen ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor:



"Fethullah Gülen, Erdoğan ile en yakın olduğu dönemde bile Mavi Marmara gemisinin gönderilmesine karşı çıktı. İsrail'in egemenlik hakkına vurgu yaparak, Gazze'ye gidecek yardım kampanyası için devlet otoritesiyle işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Bu eleştiri Erdoğan'ı çok sinirlendirmişti. Aslında bu iki liderin arasının bozulmasına yol açan ilk süreçti" Aynı zamanda bir haham olan Gottstein, Gülen'e bir şey olması halinde İsrail'in büyük kayıp yaşayacağına dikkat çekti...