Isparta'da FETÖ operasyonu: 65 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şubesi ekipleri, yaklaşık iki haftadır yaptığı teknik takibin ardından sosyal medyada FETÖ'nün darbe girişiminin propagandasını yapan şüphelileri belirledi.

Bir süre devam eden çalışmanın ardından ekipler, Isparta'da çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 65 kişi, "FETÖ darbe girişiminin propagandasını yapmak" "Devletin güvenliğini zafiyete uğratacak paylaşımlarda bulunmak" ve "Anayasal düzeni ortaya kaldırmaya teşebbüsü destekleyici propaganda yapmak" suçlarından gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.