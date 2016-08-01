İncirlik’te kırmızı alarm

Soner KAN / ADANA

Ekiplen kritik noktalardaki askeri üslerle birlikte kentteki tüm askeri birlikleri kontrol altına alındı. Polis, olası bir ‘darbe girişimi’ne karşı kentteki tüm askeri birliklerin önüne adeta yığınak yaptı. 15 Temmuz’daki ‘darbe girişimi’nde kritik bir misyon üstlenen İncirlik Hava Üssü’ne de ikinci bir emre kadar giriş-çıkışlar yasaklandı. Ancak ilde yaklaşık 2.5 saat sonra tüm polis ve güvenlik ekipleri normale döndü.