İlhan Cihaner'i makamında gözaltına alan savcı yakalandı
Dönemin Erzincan Başsavcısı Cihaner'i makamında gözaltına alan İstanbul Küçükçekmece Adliyesinde görevli savcı Mehmet Yazıcı, Eskişehir'de yakalandı.
Erzincan'da 2010 yılında dönemin Başsavcısı İlhan Cihaner'i makamında gözaltına alan İstanbul Küçükçekmece Adliyesinde görevli savcı Mehmet Yazıcı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Eskişehir'de gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.
2010 YILINDA İLHAN CİHANER'İ MAKAMINDA GÖZALTINA ALMIŞTI
Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan, Erzincan'da 2010 yılında dönemin Başsavcısı olan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'i makamında gözaltına alan savcı Mehmet Yazıcı'yı yakaladı.
Gözaltına alınan Yazıcı'nın emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan, Çifteler Devlet Hastanesinde doktor olarak çalışırken FETÖ soruşturması kapsamında görevden alınan Hakan Bulut ile Eskişehir Vergi Dairesi müdürlerinden Yahya Ayan'ın gözaltına alındığı bildirildi. Kaynak: AA