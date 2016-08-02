İki darbeci daha tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı düzenleyen grupta bulunan darbeci askerlerden 2'si daha adliyeye sevk edildi.

Marmaris-Muğla karayolu Çetibeli Mahallesi Gökçe Yokuşu mevkisindeki bir menfezde 25 Temmuz'da yakalanan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinde görevli 7 darbeci askerden Binbaşı Taner Berber ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Faruk Göçmen'in emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Berber ve Göçmen, güvenlik önlemleri altında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Aynı mevkide yakalanan astsubaylar Zekeriya Kuzu, İlyas Yaşar, Gökhan Güçlü, Erkan Çıkat ve Abdülhamit Gülerden daha önce tutuklanmıştı.

Öte yandan, Şirinköy Mahallesi'nde yakalanan 11 darbeci askerin ifade işlemlerine ise Muğla Emniyet Müdürlüğünde bugün başlanacağı öğrenildi.

AA