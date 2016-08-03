İhbar yağdı 169 terörist yakalandı

AA muhabirinin Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle gerek yurt içinde gerek yurt dışında devam eden mücadelede en büyük destek, operasyonların sürdüğü bölgelerde yaşayan vatandaşlardan geldi.

Güvenlik güçlerince azim ve kararlılıkla devam ettirilen bu mücadele kapsamında 30 Ekim 2015 tarihinde açılan Alo 140 Terör İhbar Hattı"na başta Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerden olmak üzere tüm illerden 266 bin 518 çağrı yapıldı.

Değerlendirilen ihbarlar neticesinde ise 169 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, 17 terör örgütü mensubu ise yakalandı.

Etkisiz hale getirilen terör örgütü mensupları arasında, "www.terorarananlar.pol.tr" sitesinde yayınlanan kırmızı listede 1, yeşil listede 5, turuncu listede 1 ve gri listede 13 olmak üzere toplam 20 terör örgütü mensubu yer aldı.

Örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yardımcı olan vatandaşlara, Ödül Komisyonu'nca para ödülü verilmesi uygun görüldü.