Hüseyin Gülerce: 1 numara kesinlikle o isim!

Yıllarca Gülen'in en yakınlarında yer alan, o dönemki tabirle "cemaat"in en önemli isimlerinden biri olarak zikredilen Hüseyin Gülerce 24 TV'de darbe girişimini değerlendirdi.

AKINCI ÜSSÜ'NDE GÖRÜLMÜŞSE 1 NUMARA ADİL ÖKSÜZ'DÜR

Darbe girişiminin 1 numarasının kim olduğuna yönelik soruya yanıt veren Gülerce, "Adil Öksüz o gece Akıncılar Üssü'nde görüntüleri olduğu söyleniyor. Varsa diye konuşuyorum. O zaman Öksüz darbe girişiminin kesinlikle 1 numarasıdır. Kesin. Bu darbe girişiminin merkez üssü Akıncı Üssü çıktı mı, çıktı. Orada da bu İlahiyat Yardımcı Doçenti görüldüyse kesinlikle 1 numara odur.

Bunun 1 numara olduğu düşüncesini kuvvetlendiren bir şey daha var. Bu adam son 20 gün içerisinde, birisi darbe girişiminden 3 gün olmak üzere Pensilvanya'ya gitmiş. Kafamdaki şablona göre böyle bir darbenin son talimatlarını Fethullah Gülen son talimatlarını telefonla vermemiştir. Şifahi olarak vermiştir. Bir yardımcı ilahiyat doçenti Pensilvanya'yı kapı komşusu yapmış. Bu nasıl bir şey." dedi.

AKINCILAR ÜSSÜ'NDE BULUNDU

Adil Öksüz, darbe girişiminin sabahında Akıncılar Üssü'nde yakalanmıştı. Ancak adliyeye sevk edildikten 21 dakika sonra salıverilerek kayıplara karışmıştı.

Öksüz, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi olarak çalışıyordu ve FETÖ'nün Hava Kuvvetleri "imamı" olarak gösteriliyordu.