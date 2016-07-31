PKK'lı teröristler Şemdinli'de saldırdı: 1 şehit, 6 yaralı

Sabah saatlerinde Şemdinli İlçesi’ne 5 kilometre uzaklıktaki Altınsu Köyü İncesu Mezrası Şapatan Bölgesi’nde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Zaman zaman şiddetlenen çatışmada Kobra tipi helikopterler sürekli PKK’lı teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı.

1 ŞEHİT, 6 YARALI

Genelkurmay Başkanlığı çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 1’i ağır olmak üzere 6 askerin yaralandığını açıkladı .Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Bu arada Şemdinli ilçe çıkışındaki Yelde Mahallesi’nde askeri araca PKK’lı teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralı konusunda bir bilgi alınamazken, İlçeye giriş çıkışlar kapatıldı. Çatışmalar sürüyor. Kaynak: DHA