İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Güncel
  3. PKK'lı teröristler Şemdinli'de saldırdı: 1 şehit, 6 yaralı

PKK'lı teröristler Şemdinli'de saldırdı: 1 şehit, 6 yaralı

PKK%E2%80%99l%C4%B1+ter%C3%B6ristler+%C5%9Eemdinli%E2%80%99de+sald%C4%B1rd%C4%B1:+1+%C5%9Fehit,+6+yaral%C4%B1

Şemdinli'de PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 6 asker ise yaralandı.

Sabah saatlerinde Şemdinli İlçesi’ne 5 kilometre uzaklıktaki Altınsu Köyü İncesu Mezrası Şapatan Bölgesi’nde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Zaman zaman şiddetlenen çatışmada Kobra tipi helikopterler sürekli PKK’lı teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı.

1 ŞEHİT, 6 YARALI

Genelkurmay Başkanlığı çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 1’i ağır olmak üzere 6 askerin yaralandığını açıkladı .Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Bu arada Şemdinli ilçe çıkışındaki Yelde Mahallesi’nde askeri araca PKK’lı teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralı konusunda bir bilgi alınamazken, İlçeye giriş çıkışlar kapatıldı. Çatışmalar sürüyor. Kaynak: DHA

Yayınlandığı ilk günden beri izleyicinin nefesini kesmeyi başaran İçerde dizisinin son bölümünde y

İçerde 31. bölüm fragmanı- Melek ölüyor mu?

Şehit astsubayı 10 bin kişi uğurladı

Altının gramı 151 liranın altına geriledi

Uluslararası Çikolata Festivali başladı

En Çok Okunanlar