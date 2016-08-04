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Hainler havaalanında keşif yapmış

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Darbeci Tuğgeneral Yiğit ve Albay Sercan, kafa kafaya vererek ihanetin Atatürk Havalimanı ayağını organize etmiş. Hainlerin, kule dahil tüm planları detaylı olarak incelediği ortaya çıktı. 

SÜLEYMAN ŞEN –HABER MERKEZİ 

İstanbul 66. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit ile İstanbul Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan’ın, 15 Temmuz’dan bir gün önce Atatürk Havalimanı’nın tüm planlarını inceledikleri öğrenildi. Havalimanında bulunan jandarma birliğine giderek birliğin komutanı üsteğmenden havalimanının planlarını isteyen Yiğit ve Sercan, havalimanı ayağının organizasyonunu yapmış. Sercan’ın, ihanetin son rötüşlarını yapmak için doktora yapmak üzere gittiği yurtdışından Türkiye’ye döndüğü de öğrenildi. 

APAR TOPAR YURDA DÖNDÜ 

13 Temmuz’da İstanbul’a dönen Sercan’ın Tuğgeneral Yiğit ile birlikte tüm hareketlerinin kameralar tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Kalkışma gecesi Atatürk Havalimanı Uçuş Kontrol Kulesi’ne bir grup asker çıkarak iniş ve kalkışları engellemişti. Ayrıca havalimanının tüm giriş-çıkışları tanklar ve zırhlı araçlar tarafından tutulmuştu. Mehmet Nail Yiğit darbe girişiminde Bağcılar’daki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda tankları ve zırhlı birlikleri harekete geçirmişti. 

 

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