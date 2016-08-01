Gülerce, teröristbaşı Gülen'in karakterini anlattı

Uzun yıllar Gülen Cemaati içinde bulunan ve 17-25 Aralık olaylarının ardından Cemaatten ayrılan Hüseyin Gülerce, CNN Türk'te Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu oldu. Gülerce, Cemaat yıllarına ait bilgileri paylaşırken, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in karakterinden de bahsetti. Gülen Cemaati'nden ayrılış sürecini de anlatan Hüseyin Gülerce, "Ben, 17 Aralık olaylarına kadar, Fethullah Gülen'i ziyaret eden, yanında olan birisiydim. Fakat bu olayların ardından okuduğu belalar ve ülke için söylediklerinin ardından bir daha geri dönmemek üzere yanlarından ayrıldım." ifadelerini kullandı.

"GÖZMÜN ÖNÜNDE TEKME TOKAT DÖVDÜ"

Zaman Gazetesi'ne giriş sürecinde Fethullah Gülen ile bir araya geldiğini belirten Gülerce, "Zaman Gazetesi hepimizin malumu cemaatin gazetesiydi. Patronu da Fethullah Gülen'di...Bir gün yanına gittim, odasında kendisini bekliyordum ki gürültü patırdı sesleri gelmeye başladı. Onun bulunduğu yerde bu şekilde seslerin gelmesi imkansız. Sonra ben kapıyı açtım, gözümün önünde Cevdet Türkoğlu'nu tekme tokat dövdü." dedi.

"DARBEYİ, IŞIK EVLERİ'NDEN YETİŞENLER YAPTI"

Gülen Cemaati'ne bağımlılığın sebebini açıklayan Gülerce, "Bunun adı Gülenizm'dir, yani küresel hipnoz. Fethullah Gülen bunu Işık Evleri'nden itibaren başlatıyor. Bundan 10 sene önce Fatih'te Cemaat öğrencilerininin kaldığı bir yere gittim. Burada onlara kitaplar okutuluyor, videolar izlettiriliyor. Bu insanlar doluyor ve 'Hizmet' adı altında kullanılıyor. Işık Evleri'ne adım atan çocuklara çok iyi eğitim veriyorlar. Birkaç hafta sonra anne baba sevgisini anlatmaya başlıyorlar ve ilüzyon başlıyor. Sonra o yaramaz çocuğun annelerine kibarca yaklaşımlarını görünce anneler ve babalar 'Bizim çocuğumuza ne oluyor' diyorlar. Buradan anne ve babaları vuruyorlar. Kendi içlerine tamamen çekiyorlar. Bu evlerden yetişenler darbe yaptı." dedi.

SINAV SORULARI ÇALINDI İDDİALARINI DOĞRULADI

Örgütün sınav sorularını çaldığı iddialarını doğrulayan Gülerce, "Sınav sorularının çalındığını bana söylemediler. 17 Aralık operasyonundan sonra bir akademisyen bana gelerek, "Soruların cevaplarını bana teklif ettiler fakat ben artık hizmet için çalışmıyorum. Bu kul hakkı' dedi." ifadelerini kullandı.

"KENDİSİ MEHDİ OLDUĞUNA İNANIYOR"

Fethullah Gülen'in kendisini mehdi zannettiğini söyleyene Gülerce, "Bedudadan sonra Hakan Şükür Amerika'ya gidiyor. Bir arkadaşım anlatıyor. Hakan Şükür, Gülen'e dyor ki 'Efendim siz buna karşılıklı lanetleşme diyorsunuz ama Türkiye'de buna beddua diyor.' Gülen, Şükür'e diyor ki 'Hakan bey, ben bunu kendi kafamdan söylemiyorum' diyor.Kendisini mehdi sanıyor. Buna kendisi inanıyor. Kendisi bana peygamberle görüştüğünü söyledi." dedi.

"FUAT AVNİ HESABI CIA'DE AÇILDI"

Son günlerde üzerine birçok yorum yapılan Twitter'daki 'Fuat Avni' hesabı ile ilgili konuşan Hüseyin Gülerce, "Fuat Avni hesabı CIA'de açıldı. CIA'in Fethullah Gülen'i desteklediğini çok net biliyorum. Bu hesap, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Genelkurmay'dan bilgiler Gülen'e sızdırılıyordu." ifadelerini kullandı.