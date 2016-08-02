FETÖ Elebaşı Gülen'in sağ kolu 'Halis' kod adlı Davut Hancı tutuklandı

23 Temmuz'da Trabzon'un Araklı ilçesinde gözaltına alınan Davut Hancı bu sabah, Fatih Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da adliyeye götürüldü.

13 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı, Sakarya'ya giderek bazı akrabalarını ziyaret etmesi sonrasında da Trabzon'a geldiği belirlenen Halis kod adlı Davut Hancı, iddialara göre emniyetteki sorgusunda, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve bu örgütün üst düzey yöneticileri ile yakın ilişkisi bulunduğu suçlamalarını kabul etmedi. Kanada vatandaşlığı da bulunan Davut Hancı'nın, bir videoda Fethullah Gülen'in yanında çocuklara para dağıtan kişi olduğu iddialarını da yalanladığı öğrenildi.

Bu arada, Davut Hancı'nın kullandığı cep telefonunu incelemeye alan istihbarat birimleri, telefon ve SİM kartının Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra alındığını ve sadece birkaç akrabasıyla görüştüğünü belirlendi.

DAVUT HANCI TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Davut Hancı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: DHA