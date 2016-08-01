Gülen Wikipedia’ya FETÖ lideri olarak girdi

Ansiklopedide, 'En çok aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer almakta' ifadesi kullanılırken, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini yıkmakla suçlanmaktadır' cümlesi dikkat çekti. Gelmiş geçmiş en sinsi yapılanmayla militanlarına, devletin tüm hücrelerine sızmayı emreden Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'den, dünyaca ünlü internet ansiklopedisi Wikipedi'da 'FETÖ Lideri' olarak bahsediliyor. Gülen'in, Wikipedia'da ismi Muhammed Fethullah Gülen olarak geçiyor.

İADESİ İSTENİYOR

“15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti hükümetini yıkmak için bir darbe girişiminde bulunduğu iddia ediliyor" ifadesinin olduğu sayfada, "Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan Gülen'in iadesini ABD'den talep etmiştir" deniliyor. KAYNAK: YENİŞAFAK