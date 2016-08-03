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Gözaltına alınan Yalçın serbest bırakıldı

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Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yalçın savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, hakkında gözaltı kararı bulunan Yalçın, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne götürülen Yalçın, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yalçın, kanun hükmünde kararnameyle dün Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliği'ne atanmıştı. Kaynak: AA

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