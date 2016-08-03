Görevden almalar hızlandı! Memurlardan sonra sıra...

Hükümet, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamuda başlattığı temizlik kapsamında taşeron işçileri de mercek altına aldı. Örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen taşeron hizmeti veren firmaların, kurumlarda FETÖ operasyonlarında görevden alınan yöneticilerle doğrudan temas halinde oldukları belirlendi. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre terör örgütünün bu şekilde kurumlarda başlattığı taşeron işçilerle de yollar ayrılmaya başlandı.

ZİNCİRLER DEŞİFRE OLUYOR

Yıllardır sınav sorularını çalarak devletin her kademesine kendi mensuplarını yerleştirdiği tespit edilen ihanet çetesinin, aynı şekilde kendisine mensup firmalar ve kurumlardaki yöneticilerin işbirliği ile işçi alımlarını da yaptıkları belirlendi. Kanlı darbe girişiminin ardından yapılan denetimlerde FETÖ ile bağı tespit edilen şirket ve yöneticilere yönelik görevden almalar hızlandı.

FETÖ'nün kurduğu bu zincir sayesinde kamuda göreve başlayan taşeron işçilerden devlete karşı eylemlere giriştikleri ve FETÖ ile bağlantıları tespit edilenlerin iş akdi feshedilecek. Yakında Meclis'e gelecek olan Taşeron Yasası'nda tüm taşeronların kadroya alınması hedeflenirken, yasanın da bu temizliğin tamamlanmasının ardından Meclis'e gelmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMELER YENİLENMİYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi'nde çalışan 283 taşeron çalışanın FETÖ operasyonunda açığa alınan Personel Daire Başkanı İsmail Mandıracı tarafından göreve başlatıldığı tespit edilince, taşeron işçilerin sözleşmelerinin yenilenmemesi kararlaştırıldı. Aynı durumla birçok bakanlık ve kamu kuruluşunda da karşılaşıldığı ve yakında buralarda da görevden almaların olacağı öğrenildi.