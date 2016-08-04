Genelkurmay istihbarat Başkanı FETÖ’ye çalışmış

Ordunun en kritik birimi olarak adlandırılan Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Mustafa Özsoy'un kullandığı odada çok sayıda dosya ve belgeye al konuldu. Bu belgeler arasında en dikkat çekeni ise el konulan fişleme ajandası oldu. YAŞ'ta alınacak kararlara temel oluşturan istihbarat notlarını içeren ajanda da çok sayıda rütbeli askerin isminin olduğu görüldü. YAŞ toplantılarında terfi edecek ya da tasfiye edilecek isimleri içeren ajandadaki fişlemeler dikkat çekti. Özsoy'un ajandasında adeta FETÖ'cü subayların önünü açtığı, FETÖ'cü olmayanların da önünü kesmeye çalıştığı tespit edildi. Ajandada, FETÖ'cü subaylara ilişkin yapılan istihbarat araştırmasının sonuç kısmında, "Kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir" şeklinde notlar düşüldüğü görüldü. Aynı kişilerin terfilerinde herhangi bir sakınca bulunmadığını anlatmak için ise, "olumlu" yazıldığı, FETÖ'cü olmayanlara ilişkin ise tam tersi kodlamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Bu isimlerin aile yapıları, bağlantıları, çocukları ve siyasi görüşlerine kadar ayrıntıların üzerinde durulması da dikkatlerden kaçmadı. Bu kişilerin hem ordudan tasfiyesi hem de terfilerinin engellenmesi amacıyla özellikle "kovuşturmaya gerek vardır" yazıldığı belirlendi.

AKSAKALLI PAŞA'YI HEDEF ALMIŞ

Özsoy'un darbe girişimi sırasında rehin alınmak istenen ancak ellerinden kurtulmayı başaran Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı da yeğeninin gittiği dershane üzerinden fişledikleri ortaya çıktı. Aksakallı Paşa'nın yeğeninin FETÖ'ye ait dershaneye gitmediği için "olumsuz" şeklinde kodlandığı öğrenildi.SABAH