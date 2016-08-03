Genelkurmay Başkanlığı Ankara dışına taşınacak

Başbakan Binali Yıldırım'ın "150 yıllık reform" diye tarif ettiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısındaki düzenlemelerde önemli bir adım daha atılıyor. TBMM'nin karşısında Milli Savunma Bakanlığı ile yan yana bulunan Genelkurmay Başkanlığı, merkezden taşınıyor. O yerleşkede sadece Milli Savunma Bakanlığı hizmet verecek.

İLK SİNYAL PAZAR GÜNÜ

Pazar günü gazetecilerin Ankara temsilcileriyle yaptığı kahvaltıda, Başbakan Binali Yıldırım'a, yeni düzenlemelerle teşkilat yapısını genişleten Milli Savunma Bakanlığı'nın nerede hizmet vereceği, yerinin değişip değişmeyeceği sorulmuştu.



Başbakan Yıldırım, yanındaki Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a dönerek "Artık Ankara'da yer beğensin" demişti. Işık ise, Genelkurmay'ın Cumhurbaşkanı'na bağlanmasının daha doğru olacağını düşündüklerini belirtmişti. Başbakan Yıldırım, dün AK Parti grubunun basına kapalı bölümünde, son düzenlemeleri ve sivilleşme adımlarını milletvekillerine anlatırken, Genelkurmay Başkanlığı'nın merkezden dışarı taşınacağını söyledi. Başbakan Yıldırım, milletvekillerinin, "Meclis'in çevresinde askeri birlikler de hala duruyor. Bu, Meclis'in sivil görüntüsüne zarar veriyor. Bir kuşatılmışlık algısı yaratıyor" sözleri üzerine, "Onlara da süreç içinde bakacağız. Uygun bir planlama dahilinde bunların taşınması konusunu da değerlendireceğiz" dedi. Milletvekillerinin dikkat çektiği askeri birlikler şunlardı: Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanlıkları, İçişleri Bakanlığı'na komşu olan Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kara Harp Okulu, Askeri Tarih Enstitü Daire Başkanlığı ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı.

BEŞTEPE'YE DE OLABİLİR

Genelkurmay Başkanlığı taşındıktan sonra, binaları ve yerleşke tümüyle Milli Savunma Bakanlığı'na devredilecek. Genelkurmay'ın nereye gideceği konusunda ise farklı görüşler var. Daha önce MİT'in Etimesgut'ta yapımı hala devam eden yerleşkesine yakın bir yere taşınması gündeme gelmişti. Etimesgut'a taşınması ilk formül. İkincisi ise, Genelkurmay eğer Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlanırsa, Beştepe civarında bir yere taşınması. Ancak sivil bir görüntü verilmesi açısından, şehir merkezi dışında bir yere taşınması ağır basıyor.

'YÜZDE 95'İ MENSUP'

Başbakan Binali Yıldırım, askeri okulların kapatılmasını anlatırken, Harp Okulları'nda okuyan öğrencilerin yüzde 95'inin FETÖ/PDY'ye mensup olduğunu söyledi. "Öğrencilerin bu okullara usulsüz olarak yerleştirilmiş olmaları, diğer vatandaşların hukuku açısından da hakkaniyete aykırı. Birilerine ayrıcalık tanınmışsa, bunları ödüllendiremezsiniz" dedi

HABERTÜRK