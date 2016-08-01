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FLAŞ! FETÖ soruşturmasında tutuklandılar

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Konya'nın Akşehir ilçesinde adliyeye sevk edilen 11 öğretmenden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 öğretmenden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, darbe girişimine ilişkin gözaltına alınan 11 öğretmen, emniyetteki işlemlerin ardından Akşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA

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