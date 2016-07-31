FLAŞ! Dicle Üniversitesi eski rektör yardımcıları tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Dicle Üniversitesi'ne (DÜ) yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında rektör yardımcıları Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aytekin Sır ile genel sekreter Mustafa Tuna'nın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişiminden sonra Dicle Üniversitesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 idari ve akademik personel adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan aralarında eski rektör yardımcıları Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aytekin Sır ve genel sekreter Mustafa Tuna'nın da bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 9 kişi ise serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Dicle Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç da tutuklanmıştı. AA